立法院長游錫堃與蔡英文總統今天出席中醫藥學術論壇，游錫堃致詞時建議，把台灣的中醫藥叫做「台醫」「台藥」或「漢醫」、「漢藥」。他說，在韓國、日本、越南對中醫藥都有另外的稱謂，只有台灣叫中藥，「有的人感到很混淆」。

《中時》5日報導，游錫堃提到，在台灣年紀比較大的人過去都叫漢醫漢藥，「這個事情大家可以思考思考」，如果說叫台醫台藥「應該也不錯」，但是大家如果覺得叫台醫台藥不夠好，「那我們也可以叫做漢醫漢藥啊，也無所謂」。

他也進一步解釋，漢醫有幾千年歷史，中醫則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島叫做「韓醫」，傳到日本叫「漢醫」，傳到越南叫「東醫」，越南漢藥從中國來叫北藥，越南自產叫南藥，只有台灣叫中藥「有的人感到很混淆」。

蔡英文致詞時則表示，這段期間因為疫情，中醫加入居家隔離診療服務，中醫藥國家隊也努力研究治療處方，治療的療效也非常好，她要求「防疫治療要繼續拚，中醫藥發展也要繼續全力來拚」。

(中時電子報)