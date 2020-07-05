民眾黨在臉書發文重提，2005年高雄市代理市長陳其邁任內，發生高捷泰勞暴動事件。（翻攝民眾黨臉書／柯宗緯高雄傳真）

民眾黨在臉書發文重提，2005年高雄市代理市長陳其邁任內，發生高捷泰勞暴動事件，「如果陳其邁再次出任高雄市長，又會發生什麼事？」柯文哲今（5）日回應，要鼓勵陳其邁改變，應該要變好，「以前走路工造謠、虐待泰勞，那種還是不對」，還要記者去追問陳其邁「你改了沒有？」

民眾黨PO文狠酸，許多人在說要讓陳其邁當高雄市長，可以帶給高雄不一樣的未來。其實陳其邁已經當過，還幹了不少大事。高捷案是台灣人權一大汙點，更衍伸出疑似有台灣民代及政府官員涉嫌收取佣金、官商勾結的黑心弊案爭議，主要被告包含陳其邁之父陳哲男等二審宣判無罪。

民眾黨指出，陳其邁出任高雄市長會發生什麼事？而陳菊出任監察院長又會發生什麼事？如果一個執政者任內發生重大暴動，在許多的既成事實下，最後卻無人須付出刑責，這是責任政治嗎？這是一個及格的政府嗎？

對此，柯文哲今早陪同高雄市長補選參選人吳益政到鳳儀書院時，接受媒體提問。柯表示，2005年台灣在人權方面，還沒有很善待移工，以前做不好，只好說「欸你以前做不好，現在要努力改進」，「不要說以前做不好，現在這樣一路下來」。

柯文哲表示，要鼓勵陳其邁change、改變，應該要變好，以前走路工造謠、虐待泰勞，那種還是不對。柯P還反問媒體「你們應該直接去問他『你改了沒有？』」

(中時 )