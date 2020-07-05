台中市家庭教育中心辦理「幸福臺中新婚限定」免費婚姻營，歡迎設籍台中市並完成結婚登記的新婚民眾，都可以免費報名參加。（台中市家庭教育中心提供／陳世宗台中傳真）

談到婚姻大家總擔心「7年之癢」，彷彿7年是婚姻的第一個大門檻，但是根據內政部資料，若以結婚每5年為一個單位，現在臺灣離婚率最高的是「結婚0至4年」者，離婚比率超過3成。

新婚磨合期，來自不同家庭的兩人在進入婚姻以後難免會帶入原生家庭的許多習慣，例如：假日的安排、生活習慣、收納方式、金錢使用等，不知不覺會需要大大小小的磨合與協調，加上雙方各自將自己的習慣當成真理，甚至堅持自己是正確、對方是錯誤，因而陷入交戰的狀態。

「好的開始是成功的一半」，台中市家庭教育中心為了奠定幸福婚姻基礎，推出2梯次針對新婚者的「幸福台中新婚限定」活動，只要是107年至109年其中一方設籍台中市並完成結婚登記的新婚民眾，都可以免費報名參加。

除了2天1夜飯店住宿1泊4食外，也提供專業課程，讓新人在專業師資陪伴下，學習建立家庭共識，相互欣賞與包容，共同迎接婚姻生活的挑戰。嚴選專業師資，好康活動，凡報名任一場活動還可集點換好禮，名額有限，千萬別錯過。

活動辦法請搜尋台中市家庭教育中心官網https：／／www.family.taichung.gov.tw／或電話【04-22124885分機202徐小姐】洽詢。

※活動資訊如下：

1.第一梯次：7／25至7／26、賀緹酒店（臺中市太平區育賢路286號）https：／／www.beclass.com／rid=2343c495ec62247ac4d0

2.第二梯次：9／12至9／13、成旅晶贊飯店（臺中市中區民權路66號）

https：／／www.beclass.com／rid=2343c495ec638965c774

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