立院日前通過將高中職以下各級學校電力改善設備所需經費納入前瞻二期。這項提議本是國民黨立委林奕華代表國民黨團提出的要求，但卻疑似遭民進黨立委蘇巧慧割稻尾攬功之嫌。但林奕華還是感謝蘇巧慧的宣傳，更爆出當初提這項建議其實教育部態度是保留的，若不是她在現場堅持，這提案可能無法通過。

林奕華今在臉書發文表示，助理傳來蘇巧慧委員兩天前的臉書貼文，原來蘇委員把在前瞻二期協商時，她代表國民黨團提出要求教育部把高中職以下學校為裝設冷氣所需改善電力設備的經費，粗估約250億元全數納入前瞻二期的附帶決議，拿來PO文割稻尾？

林奕華再表示，蘇巧慧臉書文寫著「今日又有重大進展：立法院臨時會通過前瞻二期附帶決議要求中央政府負起責任，將高中職以下各級學校電力改善設備所需經費納入前瞻二期」，後面又提到期盼教育部規劃等云云。

林奕華謝謝蘇巧慧幫忙宣傳，這只附帶決議是她代表國民黨團提出的要求，但因為蘇巧慧不在協商現場，不知道當天教育部其實對於「全數」學校電力設備改善經費納入前瞻預算的態度是保留的！理由是會排擠其他的教育預算，所以只有可能編列部分。若不是她在現場堅持，但又必須忍痛先退讓修正成「建請研議」這樣的文字取得民進黨團的同意，這提案可能無法通過！那又哪來蘇巧慧所說的重大進展呢？

林奕華直言，不知道蘇巧慧可不可以在家裡與蘇貞昌協商好？可以讓改善高中職以下學校的電力設備經費「全數」納入前瞻二期預算？若是，國民黨團與家長們會感謝蘇的協助！若不是，請蘇巧慧與國民黨立委同一陣線，要求教育部編好編滿所需經費，照顧孩子，這筆預算一毛錢不可少！

(中時電子報)