動漫展假coser妹「沒穿內褲掀裙讓人拍」黑森林露出網嚇：想報警。(翻攝自 臉書《爆廢公社》)

台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」日前在花博公園盛大舉行，是cosplay圈的一大盛事。卻出現有coser妹沒穿內褲，大庭廣眾下掀短裙給攝影師拍照，大露「黑森林」，噁心畫面讓網友看了想報警，還有coser指出這女的是個假coser「這樣只是暴露狂而不是cosplay」。

有網友在臉書《爆廢公社》PO出一名女子掀裙露下體，旁邊圍著一群攝影師搶拍的照片，「請問這女生怎麼了？廣大廢友有懶人包嗎？謝謝」，知情人士就跳出來解答，「這是一位PF32展的女生，她拍照的時候把裙子掀起來，裡面沒穿內褲，然後大家就看到黑森林」、「不要問，小心進到百慕達三角洲」、「還蠻震驚的...直接露鮑給人拍」、「誰把成人展的人找來湊數動漫展的了」、「她的名字叫梅川庫子嗎？」、「好想報警，我和朋友還一起同時看到她的黑森林…」、「咖撐(屁股)很黑...」

「那個女生不是C圈的，然後在展場不穿內褲露黑森林給大家看」cos圈的網友指出，PF2這個場合的cosplay都是揣摩動漫和遊戲角色，而她只是隨便穿個水手服戴個假髮就跑去，然後不穿內褲在大庭廣眾之下掀裙子，引來其他coser不滿，「這樣只是暴露狂而不是cosplay。」

(中時電子報)