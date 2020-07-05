大陸國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）日前公布數據顯示，上半年，大陸鐵路固定資產投資完成3258億元（人民幣，下同），比去年同期增加38億元，年增1.2％；其中，國家鐵路基建投資完成2451億元，年增幅達3.7％。截至7月1日，鐵路新線開通1178公里，其中，高鐵605公里。

國鐵集團建設部進一步表示，受疫情影響，第一季的鐵路投資僅完成799億元，按年下滑21％；第二季，落實大陸中央復工復產及「六穩」、「六保」決策部署，國鐵集團調增了鐵路投資計畫，加大了在建工程組織實施力度，完成投資2459億元，年增11.4％ ，其中，基建投資完成1797億元，年增16.4％，在超額完成投資計畫的同時，還填補了第一季投資的虧欠，實現了鐵路投資的逆勢成長。

該負責人提到，國鐵集團加快推進在建鐵路項目和項目前期工作，努力保障鐵路建設資金需求，克服專業技術和施工人員不足、原材料供應困難、進場道路不暢等多種困難，實現了全面復工達產。

(旺報 )