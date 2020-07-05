基隆1名鄭男深夜將百萬鉅款放停車場車內，竟遭人尾隨破窗洗劫。（警方提供／許家寧基隆傳真）

基隆市東岸停車場驚傳汽車遭砸，破窗偷走110萬現金。（許家寧攝）

基隆市東岸停車場驚傳竊案，1部停放白色賓士轎車昨天凌晨遭敲破車窗，車內110萬鉅款被洗劫一空，男子報案時言詞吞吐，僅稱剛收到的「貨款」遭竊，警方追查不排除是地下賭場糾紛「黑吃黑」，循線將5名涉嫌尾隨犯案男子追查到案，今聲押其中2人。

警方調查，30多歲鄭姓男子3日晚間10時許將白色賓士車停放在東岸停車場地下2樓，昨天凌晨2時許將110萬元放在知名服飾品牌ROOTS紙袋內，委託友人將錢藏在副駕駛座下方，未料1小時後鄭男去取車時，發現後車窗遭人打破，現金已不翼而飛。

鄭男報案稱這筆錢是經商收的貨款，警方組成專案小組並調閱監視器發現1名頭戴黑帽、黑衣男子涉嫌以鈍器敲破車窗竊取財物，另還有4名男子共謀涉案，負責分工聯繫、跟蹤鄭男的友人至停車場，昨天下午許兵分多路，將全數犯嫌查緝到案。

5名涉案男子皆年約25歲上下，到案後證詞反覆，警方懷疑雙方恐涉及地下賭場糾紛，訊後依加重竊盜及毀損罪嫌，將5人移送基隆地檢署偵辦，檢方複訊後認為24歲的李姓和張姓男子有滅證、勾串之嫌，今天凌晨3點向法院聲請羈押。

(中時 )