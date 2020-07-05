台虎飛機今起飛澎湖、金門 旅客搶搭拚一日來回。(華信航空提供)

台灣虎航的飛機今日起投入華信航空班號部分由松山飛往澎湖及金門航班。由台灣虎航A320首度執飛澎湖航班AE2361於07：00 由松山機場起飛，另一架首航金門AE1263則於08：10由松山機場起飛。有旅客採一日來回方式，過過出國的乾癮。

新冠病毒疫情一連燒了半年，幸好國內疫情趨穩、解封，民眾想出遊的心蠢蠢欲動，加上政府推動「安心旅遊」，讓國旅風氣迅速升溫。看好暑假旺季離島旅遊的市場需求，華信航空向同屬華航集團的台灣虎航濕租A320空中巴士客機3架獲民航局同意，5日起虎航投入華信部分離島航班。

台灣虎航董事長陳漢銘及華信航空總經理曹志芬特別於一早抵達松山機場候機室，與搭乘首發航班的旅客開心合影，一同見證這歷史性的時刻。

為慶祝華信航空與台灣虎航首度攜手合作，所有搭乘首班航班的旅客，皆可獲得精心設計的限定首航明信片乙份。澎湖機場及金門機場特別舉辦灑水儀式迎接台灣虎航A320班機，金門縣政府及澎湖縣政府貼心致贈首航班機每位旅客一份在地特色伴手禮，並在入境大廳歡迎第一批搭乘台灣虎航A320首班的旅客。

台灣虎航A320航機加入華信航空澎湖、金門離島營運後，華信航空每天從台北／台中／高雄往返澎湖37班、每天從台北／台中往返金門19班，提供飛往離島最密集便捷的航班。希望藉由加大機型，載更多旅客前往離島玩。

(中時 )