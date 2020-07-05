各國境外生返台逐漸少量開放，當中就是沒有陸生。一名深諳兩岸文教交流的大學主管透露，日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會提到，陸生回台「應該不久了」是媒體解讀錯誤，陸委會內部有人員向他反應，政府開放陸生回台時程被壓在年底。

該名學者指出，可來台就讀學位的陸生來自大陸八省市，其中又以北京陸生來台就讀學位人數最少，若我政府始終以北京疫情為由，而不讓陸生來台，根本說不過去，大陸幅員廣大，可依照這段期間諸多大學校長、主管的建議，分批次、分省市開放陸生回台。

該名主管也透露，我政府之所以沒有如此安排，很明顯就是意識形態考量，這段時間以來，陸委會內部也不斷向府方建言讓陸生回台，媒體也不斷向教育部詢問陸生問題，教育部無法回答，陸委會的建議石沉大海，都在於沒有決定權；而教育部近來不斷向各大專校院傳達，強化網路教學的政策，也盼各校配合施辦註冊網路化，這樣的考量無非是包含陸生在內的境外生，很可能都無法順利回台就學。

這段期間也有陸生透露，已有大學主管私下詢問，是否可以接受郵寄畢業證書，擔心陸生升學與就業受影響。但該名主管說，每間學校的做法不同，據他了解，他所熟識的北部地區私校的做法是，除非有陸生要求，否則不會主動提出類似作法，主要是考量到大陸學歷採認機制複雜，而陸生對大陸政府來說是「海歸派」，拿到台灣的畢業證書後，得向大陸教育部留學服務中心申請港澳台區學歷學位證明，手續繁複，還是當面收件好。

至於我國大學如果缺少陸生，該名主管則說，除了少子化問題無法解決，學生來台求學4年，最後無法畢業，「代表台灣政府在教育上承諾失信」，網課教學品質不佳，包含實驗課等課程都無法透過網路教學，著實堪慮。

至於陳時中在記者會回答媒體提問，針對陸生何時回台，開放順序以及主管權力，仍舊推給陸委會與教育部，並沒有明確回應。

(旺報 )