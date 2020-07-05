畢書盡（Bii）今年邁入出道10周年，選在七月這個他生日的特別月份，與所屬的老鷹音樂安排一系列慶祝計畫，首先在7日生日前夕的今天（5日），上傳一段感性告白的影像，對10年來曾幫助過他的每一個人道謝。此外，Bii也宣布11日舉辦《Bii畢書盡十周年感恩回饋見面會》，且入場票價僅100元超佛心，為的就是與好久不見的粉絲相見；Bii在今天釋出的影片中向粉絲們自白內心話，「一直以來都覺得很難把感謝說得很好或做得很好，但這一路上因為有你們的幫助與陪伴，才能有現在的我，謝謝你們願意包容不那麼完美的我。」 感性的一番話逼哭不少網友。

Bii來台14年，從當初一句中文都不會到現在落地生根，憶起這一路上的點點滴滴，不管是對身邊的工作人員、各方媒體朋友或是在他身旁的粉絲們，都相當的感恩與感謝。出道成為藝人的這十年來，在兩岸三地與世界各地都有許多的粉絲，回顧每個和大家一起走過的時光，他表示：「粉絲們跟自己一起成長，有些人長大了交男女朋友、結婚或是帶著孩子來到活動上，這樣看著大家分享彼此的生活的感覺就像家人一樣。」十年的時光太珍貴，一路走來也很不容易，想到很多曾經被感動的時刻，Bii畢書盡忍不住哽咽表示自己是一個不太會說話的人，能走到十年是得到很多人的幫助及陪伴，好多話想說最後都化成一句感謝，更希望用自己不曾改變過愛唱歌的那份初心跟大家一起繼續創造更好的未來。

他選在10年前的出道日7月9日這天，推出由他親自參與創作的十周年紀念單曲〈Be Alive〉，雖然原定慶賀十周年的小巨蛋演唱會因疫情關係延期到明年，所幸近日疫情趨緩，Bii畢書盡緊急與公司討論，為了能與粉絲們一同慶祝這個特別的時刻以及答謝粉絲這十年以來的支持，決議在7月11日將於大直ATT SHOW BOX舉辦《Bii畢書盡十周年感恩回饋見面會》，破天荒入場門票僅收100元，希望粉絲們能一起參與這次的活動能一解相思之情，並且該見面會總收入將全數捐給慈善團體與粉絲們一起回饋社會，見面會門票將於7月7日晚間七點於KKTIX售票系統起售。

畢書盡今年出道10周年。（老鷹音樂提供）

(中時 )