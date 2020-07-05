J些小行為很母湯！

你一定聽過「有借有還、再借不難」，但借著借著卻沒有還，那真的是很X，人生在世從學生時期到出社會，總是有被借過一次、兩次東西，大至錢財，小至橡皮擦、衛生紙，雖然不是很貴重的東西，但總是不付出坐等別人的犧牲，這種小行為真的是很母湯、討人厭！

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最討厭哪種東西被借來借去對方卻從沒還過，可以表面笑笑給你，心底卻是已經把你大扣分啦。

10.借熱點、借WIFI

手機沒有吃到飽、網路訊號不太好，打開WIFI試圖連線別人未設密碼的訊號，或是跟朋友借一下WIFI，但你是否看過「想連WIFI求我啊」、「這不是你的WIFI」等搞笑名字，想要免費蹭流量爽玩手機，還是要有借有還吧！

9.借抄功課、借抄筆記

考前臨時抱佛腳、收作業前趕工抄抄抄，你花了一整晚寫的作業，還有你超認真上課寫的完美筆記，別人卻喊聲借就能列印拷貝，耍小聰明比過你熬夜的努力付出，借出了也討不了回報，真的有氣啊。

8.借小零錢

錢是最能體現「有借有還、再借不難」這句話的信念，錢財這種東西有了很高興卻也很困擾，被借時總是擔心拿不回來，零錢1元、5元、10元一次次借出手，卻沒有還過，別人想著只是小錢不要太計較，但小錢累積也是一筆大錢，心會很痛的...

7.借口罩

「我OK，你先領」因為疫情的發展，2020最搶手的東西就屬口罩了，自己用一天一片消耗量就已經很快了，若是別人再借一片、家人再抽一片，再多的存貨也只能大喊「我不OK，你別再借了」！

6.借吃一口、借吸一口

朋友間最常出現這種問題，一起聚餐、一起外出，天氣熱想要喝個飲料或是吃個飯，朋友嚷嚷減肥不想喝、太容易胖了要吃少一點，但當你點的時候又總愛喊一句「借喝一口、借吃一口」，默默的光掉一大半，真是X在心裡口難開。

5.借文具

鉛筆盒裡UNI 0.38包色、百樂0.5全買，學生時期最愛的筆、橡皮擦，甚至用沒幾次的圓規、量角器，不是必須不用買，大家輪流借來借去，借到後來找不到主人而流落街頭，主人的心也在淌血啊～

4.借餐具

環保意識抬頭，許多人開始自備環保吸管、餐具，在外用餐或喝飲料時就能減少使用塑膠的次數，但有的人不自備還硬要學人家，一次次借別人的來用，帶走或是忘記還，讓別人無法吃飯超困擾。

3.借雨傘

史上最容易消失的物品之一！天氣說變就變，大雨說下就下，有時候來的突然手邊沒雨傘，拿別人的、跟同事朋友借，你可以躲過這場大雨，但忘記還或是故意拿走雨傘，別人的內心雨卻仍下著。

2.借衛生紙、濕紙巾

這恐怕是許多人學生時期的噩夢，同學經過借抽一張、吃午餐借抽一張、上廁所借抽一張，嘴上說著「唉唷借一張又不會怎麼樣」、「下次我帶了再還你」，真的是氣得牙癢癢又不知道該如何反駁！

1.借衣服

借來借去最討厭第一名啊！體育課換運動服、套裝西裝借一下，穿衣風格每個人都不同，你喜歡歐美風、我喜歡日韓風，為了救急不讓你裸露出門當然可以借穿一下，但借了不還難不成想占為己有？

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月06日至2020年07月04日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『黑心借物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)