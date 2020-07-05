高雲翔2018年在澳洲捲入性侵案，重傷演藝事業，高雲翔雖重獲清白，但和女星董璇的8年婚姻最後仍以離婚收場，不過近日董璇卻接連烏龍傳出被包養以及與高雲翔復合傳聞，也讓董璇忍不住在微博反擊了！

高雲翔與董璇離婚後，董璇一肩扛起照顧女兒的責任，不過她日前卻遭陸網發文指與大佬關係親密，還扯出被正宮抓到，氣得董璇親上火線直呼：「姐自食其力不需要傍誰！」她也不禁感嘆，這2年已被造謠太多次「真的不能忍了」。

董璇微博全文。（圖／取材自董璇微博）

未料董璇才剛闢謠沒多久，她近日又遭指與高雲翔復合，也讓董璇心灰意冷，她今（5日）早則在網上發文吐心聲，透露她這2年變得越來越不喜歡在網上分享自己「是不管我發什麼都會被各種營銷號解讀，而且基本沒有善意的」。

董璇提到：「我本來就是一個不愛作妖（鬧事）的人，但是我真誠可愛不做作」，所幸董璇最後恢復正能量，並向自己喊話：「從現在開始，做回我自己」，才讓網友鬆了一口氣，紛紛留言鼓勵，期待董璇做回自己。

(中時電子報)