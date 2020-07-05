警方接獲報案後，封鎖現場成立專案小組，現場發現左輪式霰彈槍1把，90彈殼13枚、90彈頭1枚，擊發霰彈彈殼1枚，目前已鎖定涉案對象，全力追緝。（花蓮吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉勝安運動公園今晨約5時30分驚傳槍響，雙方人馬疑宿怨累積太深，談判破裂引發殺機，居民聽到多聲槍響後驚醒報案。其中1名年約20歲的駱姓男子遭砍，刀刀見骨，背部有一道長達30公分刀傷、臟器外露，送醫不治；另一派年約37歲的蘇姓男子中槍後逃離現場後，自行就醫，警方目前已鎖定涉案對象，全力偵辦。

吉安警分局表示，今晨5點半獲報在勝安公園有鬥毆情事，轄區員警前往發現，一名年約20歲的駱男，身上有多處刀傷倒臥草叢，送醫急救後不治身亡；另名37歲蘇男則受槍傷後則自行就醫，並由花蓮慈濟醫院通報警方，現場一輛白色豐田轎車當場車頭全毀。

目擊者林姓婦人說，第一次聽到車子追逐聲，不久就聽到5、6聲槍聲；約10分鐘後，又聽到第二次車子追逐的聲音，隨後再度發出3、4發槍聲。當下聽到槍響，立刻睡夢中驚醒，前往陽台探頭查看，過不久後，看到2輛救護車陸續趕抵現場。

吉安警分局副分局長鄭金龍說，封鎖現場成立專案小組，經初步搜索勘查，現場發現左輪式霰彈槍1把，90彈殼13枚、90彈頭1枚，擊發霰彈彈殼1枚，經調閱路口監視器後，目前已鎖定涉案對象，全力追緝。

據了解，雙方積怨許久，其中1派人馬今晨4時許，位於市區的堂口疑似遭人砸毀，導致衝突一觸擊發，並相約談判，談判不成後即展開車輛追逐，混亂中還連開數槍；背部遭砍的駱男，因刀傷深及見骨、深及臟器外露，送醫傷重不治；遭槍傷的蘇男則留院觀察，警方正擴大偵辦中。

(中時 )