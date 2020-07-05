海軍陸戰隊99旅3名士官兵在預演時操舟翻覆，造成1死2傷的憾事，目前仍有2位士兵與死神搏鬥，海軍也多次請民眾為受傷士官兵集氣加油。未料一名疑似負責今年漢光36號演習中陸戰隊士官兵海上操舟演訓合格簽證業務的楊姓少校教官，上午突然自營區內輕生，經送醫後傷重不治，目前也正在釐清原因。

海軍左營軍區海軍教準部上午傳出一起墜樓案件，一名教準部楊姓少校軍官，在營區內自傷，經同袍發現時，緊急送醫急救後仍不治，目前海軍正調查原因。對於下周即將正式進行漢光演習，海軍又接連遇上操舟及墜樓意外，簡直是兩頭燒。

據了解，據了解，該位墜樓的楊姓少校，是負責海上操舟合格簽證的業務，因陸戰隊士官兵要進行海上搶灘操舟，必須經過嚴格的訓練及考核，並且取得合格的簽證後，才能正式上扯進行演訓。但可以確定的是，受傷的3名士官兵都是資深士官兵，且有豐富經驗，均通過合格簽證才擔任此次演習重任。

蔡英文總統上午也針對這次演習意外表示，希望國防部盡速做出最完整的調查，避免這種不必要的風險，在未來造成不需要的憾事，也希望在很多演訓當中，透過不斷檢討和改進，可以讓這些憾事減到最少。

海軍教準部今(5)日表示，本部所屬戰技訓測中心楊姓軍官，今日上午由單位同仁發現疑似自我傷害，經急救後轉送國軍高雄總醫院左營分院，仍宣告不治。

海軍教準部進一步表示，對此不幸事件深表遺憾，本部已責派幹部前往協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育。

海軍教準部說明，楊姓軍官為本次聯合登陸作戰操演訓練教官之一，本部配合司令部調查小組初步瞭解，該員並未受到任何長官責難情事，目前刻正配合檢調釐清自傷原因，籲請媒體勿臆測報導。

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