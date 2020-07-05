「公務員可以被潑清水，但不能被潑髒水」高巿府5日發布近千字新聞稿，回應近日被特定臉書持續就道路、水利等議題質疑，代理巿長楊明州親上火線，表示無法接受惡意扭曲，也期盼少一點政治口水，多給基層一些鼓勵。

楊明州表示，巿民的監督如果是真實反映一定虛心檢討，但惡意扭曲事實甚至汙衊，無視於基層的辛勞付出，他絕對無法接受。對於惡意中傷，為了團隊名譽，將強力捍衛，「不應該讓破壞城市和諧前進的負能量蔓延滋長」。

他指出，有關城市照明、道路、水利維運及河流清疏打撈等作業，高市府自始至終皆依標準作業流程因應處置，絕無因執政者不同而有怠慢或延遲，代理3周以來，團隊不敢鬆懈，呼籲「不要以政治口水來抹煞基層同仁辛勞」。

楊明州也期勉文官團隊，應當把握機會為市民服務，同時也強調，不必要的政治解讀無助於城市發展，2個多月的代理期間，是看守也是對城市的承擔，念茲在茲，1天當3、4天用，雖然無法事事盡如人意，但求無愧我心。

(中時 )