網路發達讓許多民眾也能躍上螢幕，靠著「直播」來賺錢。許多直播主靠著「吃播」讓網友看自己大吃大喝，不過大陸遼寧省瀋陽市有一名30歲王姓男子，才吃播半年，就在一次直播之前腦幹出血而死；他的妻子難過泣訴雖然賺到了錢，但她的老公卻再也回不來了。

王男吃播時總是真槍實彈、猛吃猛喝，半年體重就從100公斤胖到140公斤，但累積了大票粉絲，也贏得了粉絲打賞，賺了不少錢。王男6月23日準備直播，當時打算吃下一大碗油滋滋的紅燒五花肉，粉絲也相當期待。

不過就在直播開始前，王男突然雙眼劇痛、雙臂發麻；當時他的意識清楚，還叫妻子幫他叫救護車。王男妻子說：「我們家距離醫院有10多分鐘的路程，救護車來得很及時，但是到醫院後，他的問題越來越嚴重，眼睛看不見，還出現了昏迷、神志不清等狀況。」

醫院緊急替王男做斷層掃瞄，發現他的腦幹出血，經過一周的搶救還是沒能挽回他的性命，才30歲就留下妻子，自己撒手人寰。王妻表示，王男的血壓、血脂一直很高，雖然也堅持吃藥，但是直播時吃得太多了，「雖然賺了些錢，可是人卻沒了。」

王妻表示，近年來老公公司狀況不好，讓他壓力很大，雖然王男也曾做過外送員、路邊攤，但收入都不高。半年前王男決定開始「吃播」，因為他本來就是個超愛吃肉的人，而且食量也稱得上是大胃王，2、3分鐘就能吃光將近1公斤的豬腳，所以這半年來，王男的主食就是豬腳、紅燒肉、燒雞、烤鵝；為了吸引人氣，他越吃越多，沒想到卻讓自己提早離世。

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(中時電子報)