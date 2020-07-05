花小錢中大獎！台中市長盧秀燕鼓勵民眾參加購物節，為後疫情時代拚經濟，經發局也公開今年台中購物節被抽中大獎的三項妙招。（盧金足攝）

你想要豪宅、汽機車、百萬現金嗎？1日開跑的二屆台中購物節有機會幫你圓夢！有一名民眾到全聯福利中心消費216元，好手氣抽中市價超過6萬元的電動機車，經發局公開三個中獎妙招，「早買早登錄」、「優惠店家消費3倍計」、「買越多抽獎機會越多」，幸運女神正在向你微笑。

台中購物節推出總獎金超過兩千萬元的大獎，包括電動機車、汽車、現金、精品豪宅等大獎，開跑第5天登錄消費金額超過3800多萬元，抽出三台電動機車及iPad mini、AirPods pro等早鳥禮。

購物節天天「獎」不停，如何花小錢中大獎，經發局表示，為增加得獎機會，第一是「早買早登錄」，今年購物節天天都有抽獎，越早消費登錄所取得的抽獎序號，可參加8月31日前登錄的天天抽獎，及9月12日壓軸抽或直到抽中為止，如以7月1日消費登錄取得抽獎序號，將有63次抽獎機會。

第二項增加得獎的方法，是「購物節優惠店家消費3倍累計」，2日第一台電動機車得主在西屯區「全聯福利中心台中福星店」消費216元，因台中購物節合作店家消費金額可3倍計

，抽獎機會更可更快速累計。

「買越多抽獎機會越多！」第三個被抽中的撇步是，民眾於7月1日至8月31日活動期間，到台中消費皆可至APP掃描發票或收據登錄，累積滿500元即可獲得1個抽獎序號，滿1000元獲得2個抽獎序號，以此類推，累積越多、抽獎序號越多、中獎機率越大。

經發局長張峯源表示，今年台中購物節活動，除擴大實體店家參與，更納入網路購物平台與商家，如夜市攤商、藝文業者、連鎖業者及百貨業者等都共襄盛舉，目前累計3萬7360多店家響應，今年更加入8000多台購物節合作計程車，搭車消費金額也可3倍累積。

除以上抽獎三密技，今年購物節APP也新增綁定雲端發票載具功能，綁定後活動期間內，台中消費金額將自動累積，方便民眾使用。經發局感謝業者積極響應，讓購物節優惠及獎項更具吸引力，一同搶下後疫情時代商機。今年購物節獎項豐富，不容錯過，趕快下載購物節APP登錄發票抽大獎。

(中時 )