陪審、參審制在立法院形成攻防戰，北市副市長黃珊珊5日在臉書PO文表示，參審與陪審各有利弊，但她反對沒有決定權的參審制，她認為陪審制可試行在行政訴訟，市長柯文哲也交代她，可在國家賠償或訴願等案件，加入陪審制的作法，也許半年左右可成為第一個陪審實驗場域。

黃珊珊表示，她的律師同學鄭文龍多年來致力推動陪審制，也希望在北市府可試行陪審制，柯也很願意試行，交代她跟法務局長袁秀慧討論可否在國家賠償或訴願等與人民權利義務有關的案件，選定幾個類型加入實質陪審制的作法，也許半年左右，可成為陪審精神第一個實驗的場域。

黃珊珊說，她擔任民代多年，深覺政府對於行政規定的解釋與死守，就是這個國家很難進步的原因之一，即使我到市府工作，還是很受不了那些莫名其妙過時落伍的行政規定，柯上任後已經改很多了，但是還有很多沒法改，還要一個一個改才行。

她說，就拿駐衛警遇缺不補來說，中央一道命令下來，各機關只能委外請保全或請約聘僱人員，所以一個機關有三種不同身分但相同工作的人，同工不同酬，他們薪資結構完全不一樣，管理上真的很困難。

其中最重要的是翡翠水庫管理局，局長謝政道跟人事處長程本清來找她開會時，程一再強調這是中央法令及政策，不宜調整，但她認為水庫是重要國家資源，上次跟柯到核二廠參觀，那裡是保安總隊警察荷槍實彈管理，其他水庫也是由保警維管，翡翠水庫不屬於中央，她認為應由北市保安警察大隊管理維安才對，所以她要他們提報陳晨會請柯決定。

黃說，果然柯跟她想的一樣，立刻裁示由警察局接手支援，不要再用約聘僱或委外保全，後來謝政道來跟她道謝，還問她是否事先有跟柯說，她回答真的沒有提早跟柯說，但是柯跟她一樣都不是傳統公務員，想的邏輯比較相似，她還覺得現在才爭取改變真的有點晚，其實只要以正常或一般人的思維，就可解決多年沉痾，唯一的差別是勇氣與智慧。

(中時 )