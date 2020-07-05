台中市市長盃軟式網球錦標賽4、5日在台中市國際網球中心舉行。（盧金足攝）

台中市市長盃軟式網球錦標賽4、5日在台中市國際網球中心舉行，賽事分為壯年男子團體賽、社會男、女子團體賽、及國中、小組個人賽及團體賽，吸引35支隊伍參加、近350名選手到場競技。中市府運動局副局長鄭隆為，和剛獲選為國家代表隊的中市軟網好手羅舒婷、張祐菘、張祐瑄到場為選手加油打氣，盼發揮實力創下佳績。

鄭隆為感謝台中市體育總會軟式網球委員會與市府攜手合作，讓每個熱愛軟式網球的選手有發揮實力的舞台，透過比賽提升競技技能，增進選手交流，也擴大運動視野。

「第9屆亞洲軟式網球錦標賽」國家代表隊選拔賽獲選名單出爐，台中市軟網好手張祐瑄、張祐菘兄弟檔及羅舒婷，從全國菁英選手中脫穎而出，成功入選國家代表隊。

鄭隆為表示，因應疫情趨緩，台中市各項運動賽事恢復舉辦，同時遵守疫情防疫規範，讓選手安心參賽、爭取佳績，市府推動各項體育場館硬體建設，打造優質友善的運動環境

，培育優秀運動人才，強化各項運動項目的風氣，希望鼓勵更多民眾投入運動，實現「酷城市、酷運動！」。

運動局也在場宣傳7月盛大展開的2020台中購物節，民眾消費滿500元就可參加抽獎，有機會抽到最大獎近千萬「蛋黃區精品小豪宅」；另有壓軸現金100萬元、市價近70萬的TIIDA汽車、光陽電動機車等多樣好禮。

(中時 )