有網友近日在《爆怨公社》分享自己在斗六車站看到奇景佈置，以縣花蝴蝶蘭作為裝飾素材，但是卻讓許多民眾愈看愈奇怪，就有網友直言「搞得像告別式會場，只差1張照片了」。

原來雲林縣府為了紓困花農，所以選用縣花蝴蝶蘭作為花牆，佈景在斗六車站大廳，但許多民眾經過皆表達：「看起來毛毛的！」原PO發文貼照寫道「這看起來是不是有點怪怪的？還是只有我比較會聯想？去車站載人被問說為何你們斗六火車站要布置成這樣」？讓人一度語塞也覺得好無奈。

甚至還有網友揶揄「把你討厭的主管的照片放中間」、「暈倒了，這是什麼樣的美學概念？？？」、「這樣才不會有人坐在地下吹冷氣」、「是叫禮儀公司佈置的嗎！」此文一發便引起網友熱議。

雲林縣政府也提出回應，表示可能從單一角度看，才造成誤解，隨後也馬上請設計師將整體裝飾進行微調，讓民眾不要過度聯想。

(中時電子報)