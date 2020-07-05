台鐵族注意！台鐵局將推動更新「道岔」施工作業，其中，板橋、台北、萬華等3站將自7月22日起至明年1月22日止依序更換，工程期間預計影響14列次，各列車約延誤5至15分鐘。
台鐵局為提升軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，在交通部推動「鐵路行車安全改善六年計畫」內規畫將全省的「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔，其中，板橋站、台北站及萬華站等3站，預計自2020年7月22日起至2021年1月22日依序更換為PC枕型道岔。
台鐵局提醒旅客，乘車前可至台鐵局官網、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊，對於造成旅客不便，台鐵深致歉意。
施工日期及受影響列車資訊：
「板橋站」更新道岔工程：期間為2020年7月22日起至9月18日止，共計4列次，各列次約延誤5至15分鐘。
「台北站」更新道岔工程：期間為2020年9月22日起至12月15日止，共計5列次，各列次約延誤5至10分鐘。
「萬華站」更新道岔工程：期間為2020年12月22日起至2021年1月22日止，共計5列次，各列次約延誤5至10分鐘。
(中時 )
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