韓國瑜被罷免，引發支持者不滿，揚言發起「報復性罷免」，時代力量高雄市議員黃捷也被納入其中。對此，黃捷日前直播透露心聲，她說一直都還蠻不擔心罷免，沒有把這件事情放在心上。對此，罷捷總部發言人徐尚賢則諷刺回應黃捷。

黃捷日前表示，跑地方行程時，很多人看到她第一句話就說「放心不會被罷啦」。她說大家都幫她分析好了，很感謝大家的熱心，「其實自己一直都還蠻不擔心的，非常的沒有把這件事情放在心上」。她說反倒會觀察一下罷捷的設計、文創小物，因為都還蠻有創意。

對此，罷捷總部發言人徐尚賢表示，原來一直都蠻不擔心的人，心裡也會一直有我們鳳山清捷隊，原來非常的沒有把這件事放在心上的人，也會想來我們罷捷總部走走看看。不過請體諒我們總部的志工為了處理罷捷事務，或許沒能立即開門迎接來我們總部走走看看的市議員，「但如果黃捷市議員您心中有我們，也真願意來看看我們，我們罷捷總部竭誠歡迎您的到來！」

臉書粉專「罷免高雄市議員黃捷」上傳一段掃街宣傳罷捷的影片，並表示這個驕傲、態度傲慢不懂民心，「假鬼假怪」的議員一定要罷掉她!為了鳳山美好未來，不被這白眼女看扁鳳山朋友，看衰鳳山。

(中時電子報)