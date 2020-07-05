美國政治正確再次燒向大聯盟，印地安人、遊騎兵面臨改名壓力，亞特蘭大勇士隊亦拒絕低頭。勇士隊(Braves)之名始於1912年(民國元年)，是經營超過百年的字號，隊徽就是一把北美原住民戰斧，球迷的「戰斧歌」更是傳唱海外。

球團透過《美聯社》聲明：「我們尊敬、支持北美原住民族群，這是永不改變的。我們也與北美原住民團體討論文化問題，幫助他們發聲。」

「Brave」一詞早年指北美原住民，現已棄用，做為形容詞就是「勇敢的」，做為動詞就是「勇敢面對」，幾乎全是正面意義，不像「印地安人(Indians)」「紅皮隊(Redskins)」那樣含有貶意。

勇士球迷很不高興，怎會有人被稱讚「勇敢」而覺得受辱呢？美媒《雅虎體育》投票調查有70%網友不贊成改名。

然而部分原民團體認為「我們不是手持戰斧的野人」，也不需要這種方式的「尊重」，只希望美國白人讓原住民靜靜的生活，不要再拿他們做為爭鬥的象徵。印地安人去年停用酋長肖像，但勇士球迷直到季後賽都還在跳戰斧舞。

(中時電子報)