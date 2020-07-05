高雄前市長韓國瑜被罷免後，部分民眾發起公民罷免活動，最新進度除發起罷免高雄市第三選區議員高閔琳外，挺韓大將杏仁哥更點名，與時代力量市議員黃捷同選區的民進黨議員林智鴻，並表示罷免總部7日將成立。 網友紛紛在杏仁哥臉書留言表示，「 等很久了，他真的超該被罷免的」。

罷免高雄市議員高閔琳的公民行動4日上午在高雄市岡山區大勇街起跑，發起人陳清茂透露，連署第一天「罷琳」總部就收到超過3000份聯署書，輕鬆達成第一階段目標。

對於罷免理由，陳清茂說，高閔琳過去不問政，只會蹭韓，罷免連署速度，反映出市民們希望透過民主的展現，來表達自己的心聲與不滿。對此，高閔琳則表示尊重。

杏仁哥4日也在臉書PO文表示，「鳳山罷鴻」7日準備開始，罷免總部就設在「鳳山區建國路三段249號」。貼文PO出後，吸引1.2萬網友按讚，傳達心情，近9百則留言。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」也貼文表示，「罷免是人民的權力」，「開始罷免議員們後有遇過騷擾，罷捷團隊也常常遇到騷擾」。

對於公民發起罷免案，林智鴻日前回應，他尊重公民行使權利，真的要罷免，就依法進行，就來沒關係 。

(中時電子報)