多說變頻冷氣超省電，甚至不用關掉開關，有民眾換掉舊型冷氣網上問卦，裝上變頻冷氣真能爽開不用關嗎？多位過來人曝家中電費，斬釘截鐵跟原PO說：「真的可以」。

原PO在PTT上這麼說，現在天氣實在太熱了，冷氣一開就是好幾小時，以前舊式冷氣不敢吹太舊，現在換了變頻冷氣，是不是從回家到隔天早上都不用關了啊？很怕電費爆掉欸。

此文一出，引起網友熱議，各自報出的實際電費，果然很驚人，「真的可以…1個月不會超過3千」、「我就是啊，1個月不會超過1500」、「電費1750，小套房，結論是不用關」、「我直接回報給你，6月份開24小時冷氣+電腦，1度電5塊，剛剛看」、「變頻很省電，客廳6kw，1天運轉耗7.5度電，1個月是225度電」。

不過也有網友細心提醒，「看你房間有沒有西曬，密閉夠不夠」、「最貴的就前半小時冷房」、「看你開幾度」、「不用關 開開關關反而浪費電」。

台電臉書則提供省電3招，溫度設定26~28度+吹電風扇就能讓室內很涼，且冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%，最後，汰換老舊冷氣改用能源效率1級的冷氣也能省電。

台電發言人徐造華受訪時曾表示，變頻冷氣機型確實是節能的最佳選擇，他強調，冷氣機型噸數和房間大小是否匹配，才能節電省荷包。

(中時電子報)