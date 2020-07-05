特斯拉創辦人馬斯克留言表示將會全力支持。（摘自推特）

43歲美國饒舌鬼才歌手與設計師、也是富翁名媛金卡達珊（Kim Kardashian）的老公肯伊威斯特（Kanye West），在美國國慶日當天於推特宣布將參選今年11月的美國總統大選：「我們要相信上帝，團結我們的願景，建設我們的未來，去實踐美國的承諾。我會競選美國總統。」並標籤「2020願景」（＃2020VISION）。

肯伊威斯特向來舉動驚人，跨足時尚設計的他，日前才與GAP 推出聯名企劃，台灣時間5日宣布角逐 2020 年的美國總統大選，為政壇投下震撼彈。推特發出不久，便獲得特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk） 回應，表示將會全力支持，底下網友更拱馬斯克當副手一同參選。

事實上，肯伊威斯特在2015年9月時的MTV音樂錄影帶大獎（VMA）就曾透露自己將於參選的意圖，不過他過去也曾多次公開支持川普。川普上任4年，或許是對他的施政表現不滿，加上近來美國高漲的「黑人的命也是命」種族平等示威，都可能是促使他決定參選的原因。而今曾稱兄道弟的2人成為對手，讓外界熱議。

出道24年的肯伊威斯特是史上最暢銷饒舌歌手之一，全球總銷量達1.4億張專輯，擁有21座葛萊美獎。他今年以年收1.7億美金（約50億台幣）獲《富比士》2020名人收入榜亞軍，更首度加入身價10億美金的富豪行列，不過他嗆對方不會算術，主動自爆身家其實有33億美元（約1000億元台幣）。

(中時 )