通霄鎮公所公告7月12、13日免費接駁車及住宿地點。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄白沙屯媽祖9天8夜徒步進香活動正式展開，到雲林縣北港朝天宮進火後，緊接著回鑾，預計7月13日下午3點20分回到拱天宮，前一天晚上勢必有許多香燈腳留宿通霄，通霄鎮公所為服務香客，除了提供接駁車，也開放7處地點讓香客免費休息、住宿，歡迎多加利用。

通霄鎮長陳漢志表示，白沙屯媽祖預計7月12日下午3點到4點駐駕慈后宮，因此免費接駁車下午3點開始服務，從通霄火車站發車開往慈后宮，再往北行駛到拱天宮，在後龍南勢山迴轉走台1線，最後回到通霄火車站，循環服務到深夜11點，台1線沿線隨招隨停，由於疫情未完全解除，乘客需佩戴口罩。

7月13日清晨5點到7點，接駁車由通霄火車站發車，行經台1線慈后宮，迴轉回程到通霄火車站；下午2點到晚間8點，同樣由通霄火車站發車，行駛台1線到慈后宮、拱天宮站，後龍南勢山迴轉回程到慈后宮、通霄火車站。

另外，通霄鎮公所為服務香客，7月12日晚上提供7處免費住宿地點，陳漢志說，通霄國中、國小將開放4間教室及走廊，以及通霄演藝廳地下室、通霄鎮立游泳池、通霄海水浴場、慈后宮、通灣社區活動中心，皆提供香客住宿休息，其中鎮立游泳池、海水浴場及慈后宮提供盥洗設備。

他提到，因疫情關係，住宿地點依據政府規定採實名制登記，並將安排人員為入住香客量測額溫，提供香客更舒適、安全的住宿環境；相關資訊如有更動，將隨時公告於通霄鎮公所FB粉絲頁。

(中時 )