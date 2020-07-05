某北市議員辦公室王姓主任，前年藉口酒醉，向另名議員助理的女友開口借套房休息，結果王男一時「性」起，模仿日本A片「寢取NTR」、「夫目前犯」情節，不顧該議員助理睡在女友身旁，竟脫光光爬上床，壓在女子身上舔乳、磨蹭下體，對方驚覺大叫王名字，吵醒男友，王才罷手。台北地院依乘機性交未遂罪判王徒刑1年10月。可上訴。

判決指出，王男2018年9月與友人、議員助理多人在中山區某酒店飲酒，議員助理帶女友和王男轉往林森北路錢櫃KTV飲酒唱歌，3人續攤至早上6時。王男向該助理及其女友表示酒醉，無法自行回家，希望先在他女友租屋處休息，被害人因認王男是男友朋友而不疑有他，遂同意讓王男同到她承租套房休息。

一行人回到被害人套房後，王男與被害人繼續喝啤酒，被害人拿出棉被放在沙發上讓王休息，才上床躺在男友身旁就寢，早上8時許，王男自沙發上爬起，見被害人熟睡，脫去衣褲，全身赤裸趴在被害人身上，拉開她T恤上衣，親吻她左邊胸部，並以生殖器磨蹭她下體。

被害人驚醒，發現王男趴在她身上，即出手推開王男，並大叫王男名字，睡在一旁的男友驚醒，王男見狀才罷手。幾天後，被害人吞食30餘顆普拿疼及抗焦慮與助眠藥物，男友將她送醫，並陪同她報警處理。

法院審理時，被害人證稱，她有聽見王男打鼾，認為王熟睡，她有跟男友發生性行為，因此睡覺時沒穿內褲，後來感覺身上有人，拉開T恤吻她胸部，在她下體磨蹭，張開眼睛後發現王在親吻她胸部，男友質問王，王還說「就玩玩嘛」。

王男不否認全裸趴在被害人身上，但辯稱喝醉，不知發生什麼事，律師也辯稱王男有裸睡習慣，沒有性侵意圖，但法官因被害人指證歷歷，並能明確指出王男穿著內褲顏色，不可能編撰情節，不採信王男說法，考量王男已賠償對方20萬元，判處王男徒刑1年10月。

(中時 )