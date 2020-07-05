上個月22日，在印度北方邦德奧里亞（Deoria，Uttar Pradesh））發生一起十分變態的案件，一名警察竟然對前往報案的市民偷偷做出猥褻動作。有一對母女前往警局報案，但這名警察竟在討論案件內容時，一邊看著她們、一邊偷偷伸手撫摸胯下。當下前往報案的女兒發現後，默默錄下影片並上傳到網路，立刻引起大批網友抨擊，而這名警察也隨即遭解職並被逮捕、起訴。

根據《鏡報》報導，巴特尼巴扎爾（Bhatni）警局的警察亞達夫（Bhishmpal Singh Yadav），在受理一起土地糾紛案時，表面上相當正常的在和報案的母女進行討論，私底下卻已伸出左手在下體做出不雅行為。

這對母女發現異樣後並未立即當面指控亞達夫，而是由女兒秘密錄下亞達夫不雅舉動的影片，回家後放給家人看，之後再上傳到網路上。影片曝光後，在印度網友間引起一陣輿論撻伐，許多憤怒的民眾紛紛要求當局對亞達夫進行嚴懲。

當局得知此事後，也立即將亞達夫予以解職並逮捕，並因他企圖羞辱女性，犯下猥褻事件為由，以偷窺狂罪名起訴。此外，當局也強烈發出譴責，「絕不容忍任何企圖侵犯女性尊嚴的人，無人能凌駕於法律之上。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)