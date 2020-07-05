指考地理闈內高中教師認為試題難度中等，中偏難題目約占22％、難題約占8％，難度較高的例如第5題談疾病擴散途徑。值得一提的是應用地理比例增加，應有助於未來考生用心讀高三課程。

指考地理試題取材方面，闈內高中教師認為相當多元，包括生活相關（購屋蓋地選擇地點、土地使用分區、口罩地圖、導航路段）；時事社會議題（外籍移工文化、政府防疫措施）；地方風情（新竹九降風）；地理探究實察（問卷設計、田野調查）；地理技能圖表判讀等，考生不能只以課本為唯一的知識來源，也必須對社會環境、日常事物具備觀察、思辨與應用能力。

另新冠肺炎又入題！非選第2大題以COVID-19為背景談口罩去哪買、運銷連鎖、口罩生產及GIS等。此次指考從首日物理、化學、生物3科，第2日國文科以及第3天的地理都有疫情相關考題，但都不是以中央流行疫情指揮中心使用的「武漢肺炎」入題，而是使用「新冠肺炎」或是COVID-19。歷史科的闈內教師評論也是使用「新冠肺炎」字眼。

試考生認為指考地理實察題型讓人眼前一亮，整卷試題中偏難且具高度鑑別力；第1題到第4題還能微笑作答，但之後急轉直下，第5題、第13題及第37題會被驚嚇到戰戰兢兢、汗不敢滴。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，指考地理缺考率6.21％，略高於去年的5.81％，推測是個別報名的比例高，有些考生會放棄。另大考中心副主任黃璀娟表示，到指考地理科考畢，手機未完全關機累計23件。

(旺報 )