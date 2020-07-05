海軍陸戰隊99旅3名士官兵在預演時操舟翻覆，造成1死2傷的憾事，目前仍有2位士兵與死神搏鬥，海軍也多次請民眾為受傷士官兵集氣加油。未料一名負責今年漢光36號演習中，陸戰隊士官兵海上操舟演訓合格簽證業務的海軍教準部少校教官，上午突然自營區內輕生，經送醫後不治。海軍表示，楊員從未受長官責難，正釐清原因。

海軍教準部今(5)日表示，戰技訓測中心楊姓軍官，今日上午由單位同仁發現疑似自我傷害，經急救後轉送國軍高雄總醫院左營分院，仍宣告不治。

海軍教準部進一步表示，對此不幸事件深表遺憾，本部已責派幹部前往協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育。

海軍教準部說明，楊姓軍官為本次聯合登陸作戰操演訓練教官之一，本部配合司令部調查小組初步瞭解，該員並未受到任何長官責難情事，目前刻正配合檢調釐清自傷原因，籲請媒體勿臆測報導。

(中時電子報)