動漫創作展日前在花博公園舉辦，竟出現一名女子亂入，假扮coser在展場不穿內褲露黑森林給大家看，引起cos圈、大批網友不滿，跑到她臉書底下留言，認為她帶壞cosplay風氣，只是個暴露狂，更丟臉的是還紅到國外去。據網友指出，她是人像圈的、不是cos圈，就連攝影師也有掛，「聽說攝影師也很臭，最近才被提告性侵，文早就刪光」。

大批網友湧入這名沒女子臉書留言說，「紅了啦，滿意沒？」、「嘔嘔嘔黑森林下去，隔著螢幕都聞到了」、「屁屁無碼照」、「不要把c圈風氣搞爛好嗎？沒品，是人都知道不能做的事你在那邊白目」、「準備被警方約談吧 一大堆人報警了」。

此外，這名女子的臉書個人簡介裡還寫自己是「女權主義 LBGT(LGBT)」被網友酸爆，「LGBT啦 LBGT是什麼鬼」、「女權不是公共場所裸露的藉口」、「妨礙風化不等於女權哦，是違法的事情，相信妳這位臺科大生應該是了解之間的差異」、「一邊瘋狂物化自己一邊說自己女權主義，暴露狂對於女權有誤解」。

更扯的是，有網友PO出她朋友的護航，寫著「跑去洗他(她)版的是不是破腦，真的去死欸，要逼死一個再來裝沒事是嗎，社會渣渣自己包一包去填海啦」讓網友們傻眼，「看這講的內容……不意外」、「自己先做錯事還怕批評，他朋友也是神邏輯」、「露黑森林還不準人家批評之術」。

翻攝自 臉書

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