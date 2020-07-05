國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁昨日（4）拜票時，揶揄民進黨高雄市長補選參選人陳其邁裝年輕、洗腦年輕人，還說「都可以叫你叔叔了。」陳其邁今日（5）上午先是強調自己「與年輕人站在一起」，台南市長黃偉哲也針對此事表示，「有一顆年輕的心最重要。」

黃偉哲今日上午接受媒體訪問時，針對陳其邁遭虧「裝年輕」一事表示，有一顆年輕的心最重要。黃坦言，的確以學運世代來說，他與陳其邁都已是學運中年，再也不是熱血青年；但即便如此，陳其邁有一顆年輕的心、年輕的思維，對於國家及城市未來的發展有一些擘畫，「何必要裝呢？本來心態上就很年輕。」

黃偉哲還說，選舉到這樣，不必因為自己比人家年輕，就說人家裝年輕，搞不好自己比人家年輕，卻有一顆老態龍鍾的心，如果作風都是守舊老思維，「即使年輕又有什麼用？」

最後，黃偉哲也提到，年輕人就是要有年輕的思維、作法、想法，不是整天用過去國民黨宮廷惡鬥的老思維來批評別人，深感遺憾。

(中時 )