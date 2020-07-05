台灣近年外送平台崛起，在這經濟不景氣年代，不少人紛紛投入懶人商機。日前《中時電子報》就曾報導台北市北投有名「劈腿外送員」，將兩個不同外送平台食物箱擺在摩托車上，便引起熱議。事隔沒多久，又有網友目擊同一外送員，車上已放置至三個不同品牌外送箱，將照片投書地方臉書，再度掀起話題。

三個外送平台箱同時放摩托車上，十分吸引目光。（照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供）

一名網友(4日)在《我是北投人》粉絲團po文表示「升級了！這位外送員實在拚超大，有人也看過他嗎？」並詢問網友「這樣真的會比較賺嗎？」文末更是特別標註＃熊貓、＃拉拉、＃吳柏毅。網友紛紛留言表示「在北投看過三次了！」、「晚上常常看到，而且車還會亮」、「他有送過我的單」、「有，之前出沒在我家附近的巷子口」、「他真的很拼是我媽朋友兒子」，不過也有網友表示「上次在中和街看到他被警察攔」、「雖然覺得這樣不安全(?)不過還是挺佩服他的w」

事實上，從事外送服務將近一年，現年47歲的外送員楊先生，今年2月就曾被《中時電子報》記者路上獨家直擊訪問，當時他告訴記者，過去從事餐飲業將近三十年，體力已符合不了，才把店收起來，目前算半退休狀態，楊更透露，會把這麼多家食物箱放在摩托車上，只是想刷存在感。至於外界好奇，身兼多家外送員身份，到底有比較賺嗎？楊則笑答「純粹休閒玩樂在跑，一個月隨便跑3萬多，認真跑可以到6萬多。」三家不同外送平台的食物箱，同時擺放在摩托車上，格外吸引路人目光，成功引起娛樂話題。

(中時電子報)