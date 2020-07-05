杭州第一大P2P公司「微貸網」遭到大陸杭州警方通報被立案偵查。4日深夜杭州市公安局上城區分局公告指出，依法對微貸（杭州）金融資訊服務公司（微貸網平台）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，強調目前案件正依法偵辦中。隨後，杭州警方又在微博發文，敦促通過微貸網進行借款且尚未還款的借款人積極主動歸還借款。

據《中國基金報》報導，微貸網於2011年上線營運，主打「互聯網＋金融＋汽車」的模式。另據微貸網官網公佈的數據顯示，截至2020年2月，借貸餘額為85.83億元（人民幣，下同），累計借貸金額2986.63億元。

回顧2018年11月15日，微貸網在美國紐交所上市，成為51信用卡香港上市後，浙江第二家P2P上市公司。上市當天開盤價為美股10.50美元，在1個月內到達股價最高點13.63美元。

但之後就單邊下行，截至最新數據顯示，微貸網市值不到1億美元，股價僅剩下每股1.33美元，距最高點已經跌去90％。

(旺報 )