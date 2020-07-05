最近天氣熱炸，體感溫度屢屢飆破40度，食慾也變差。專營芝麻產品的食品公司，特別設計了3道清涼、開胃又療癒的料理，只要將玉米筍、筊白筍、絲瓜、小黃瓜、腐竹等食材，經過汆燙、冰鎮工序後，淋上焙煎胡麻醬，再灑些芝麻粒、辣椒或海苔絲，便是美味的低卡蔬食。

胡麻野菜盤

食材：玉米筍2根、紫地瓜60g、洋地瓜60g、筊白筍2根、綠蘆筍4根、小番茄6顆、菱角60g

調味料：焙煎胡麻醬150g

作法：

1、玉米筍、筊白筍、綠竹筍，汆燙後冰鎮備用。

2、紫地瓜、菱角、蒸熟放涼備用。

3、洋地瓜去皮切塊備用。

4、將所有食材依序擺放整齊，搭配焙煎胡麻醬即可。

胡麻絲瓜細麵。（圖／富味鄉提供）
胡麻絲瓜細麵。（圖／富味鄉提供）

胡麻絲瓜細麵

食材：絲瓜2條、海苔絲少許

調味料：焙煎胡麻醬適量、調味芝麻粒少許

作法：

1、絲瓜去皮去籽，切成細條狀。

2、煮一鍋滾水汆燙絲瓜細麵備用。

3、淋上焙煎胡麻醬，再撒上海苔絲及調味芝麻粒即可。

胡麻半天筍腐竹。（圖／富味鄉提供）
胡麻半天筍腐竹。（圖／富味鄉提供）

胡麻半天筍腐竹

食材：半天筍200g、腐竹80g、小黃瓜30g、辣椒絲少許

調味料：焙煎胡麻醬適量、調味芝麻粒少許

作法：

1、半天筍汆燙冰鎮後備用。

2、腐竹、小黃瓜切絲後備用。

3、將半天筍拌入腐竹、小黃瓜，淋上焙煎胡麻醬，再撒上調味芝麻粒即可。

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(中時電子報)

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