為做好北京市高校畢業生就業工作，7月3日北京市人力資源和社會保障局、北京市教委等單位聯合發佈《關於應對新冠肺炎疫情影響促進高校畢業生就業工作的若干措施》（京8條），從支持靈活就業、拓寬就業管道、提升就業能力等8個方面，為高校畢業生就業創業提供政策支援，力爭年底實現北京生源高校畢業生就業率不低於95％。

根據大陸央視報導，此次推出「京8條」主要支持北京市2020年及以後畢業離校2年內的高校畢業生，如果初次就業是靈活就業的，都可以通過「北京人社」官方微信公眾號申請靈活就業社保補貼，按照每月930元（人民幣，下同）

的標準、年度補貼額度11160元，最長不超過3年。預計從9月起可開始申請。

另在提升就業能力上，「京8條」則向畢業生推送優秀就業指導線上課程。引導職業院校和應用型本科高校與企業、職業培訓機構合作開展訂單式培訓等；對取得大陸國家職業資格證書或職業技能等級證書，且在北京市企業就業的高校畢業生，可以按規定申請享受個人技能提升補貼。

(旺報 )