今年指考地理科試題取材多樣，結合生活時事，新冠肺炎、洪患災害入題。教團表示，今年地理科圖表題占55％，以台灣為情境達24題，不過整體難易度適中。

全國高級中等學校教育產業工會，今年地理科基本題數少，約5題，多數題目為素養題，偏向生活情境居多，學術情境次之。第10題以梵谷的麥田收割農業景觀，請學生找出歐洲的氣候分布範圍，非常符合新課綱的素養命題方向。

另外，今年地理科試題著重考研究方法、探究過程，如第4題、29-30題。非選擇題和去年相近，要擷取文本中的資訊去說明課綱的主要概念，也相當符合素養命題的精神。

全中教指出，今年有題目以新冠肺炎為情境，主要概念偏重地理資訊系統的應用和疾病擴散，而不是考時事的本身；此外，以台灣為情境題目達24題，代表本土的重視。

全中教說，今年圖表題占55％，強化圖表的分析，仍是地理科命題的主流；高三應用地理上下兩冊，約為16題，占三成，相較去年提高許多。

全國教師會則說，地理科難易度中偏易，具鑑別度，著重圖表與素養題目。同時，結合新聞時事，「長江暴雨洪患」及「口罩販賣即時地圖系統」皆入題。

全教會說，今年地理科題目取材多樣結合生活情境，包括商店選址、清真商品、梵谷名畫、北海道雪祭、問卷設計方法、太平洋海洋垃圾渦流、GIS行車導航系統、土地使用分區管制、災害地景影像判讀、移民議題、「金龍顯化」（泥火山噴發）。

(中時 )