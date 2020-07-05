海軍陸戰隊預演時操舟翻覆，7人落海，其中1人凌晨宣告不治，另有2名士兵裝葉克膜搶救中。豈料，今（5）日傳出負責此次訓練任務的楊姓少校，在辦公室樓梯間輕生，海軍也已證實此事，澄清楊姓少校並未受到長官責難。

海軍教準部戰技訓測中心楊姓少校，負責此次訓練任務，今日上午被發現在辦公室樓梯間輕生，急救後轉送國軍高雄總醫院左營分院，仍宣告不治。

海軍教準部表示遺憾，已派幹部前往協助家屬處理善後事宜，也要求各單位加強宣導尊重生命教育，並指出該員並未受到任何長官責難情事，目前正配合檢調釐清自傷原因。

對此，桃園市議員王浩宇也在臉書轉PO相關訊息，表示「何必呢？」網友則留言「國軍加油！這位教官太自責了，希望大家為台灣保重軍民－起加油，阿彌陀佛」，希望楊姓少校一路好走。

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（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時電子報)