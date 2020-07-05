面對新冠肺炎疫情持續，觀察用電量是經濟恢復的一個重要指標。據大陸國家能源局數據顯示，5月大陸整體用電量為5926億千瓦時、年增率達到4.6％。但各省分恢復情況卻有所不同，其中廣西5月用電量年增高達13.2％，排名全大陸第一。但反觀包含寧夏、北京、天津等8地的用電量仍處於衰退狀態。

據《21世紀經濟報導》指出，分產業看，大陸第一產業用電量69億千瓦時、年增率15.5％；第二產業用電量4176億千瓦時、年增率2.9％；第三產業用電量890億千瓦時、年增率3.6％。從資料可以看出，第一產業受到疫情的影響較小，而第二產業、第三產業受到的影響較大。

而從地理位置來看，據大陸官方統計，全國31個省份中有23個省份用電量年增率有所上升，超過平均4.6％增幅的省份共有13個。其中廣西以13.2％的用電量年增率排名第一，江西12.4％排名第二，年增率增幅超過8％的省份還有安徽、雲南、廣東、海南、甘肅和湖南。

反觀河北、山西、青海、黑龍江、遼寧、天津、北京和寧夏8地的5月用電量仍表現衰退。

展望後續，據新華社報導，全國發電量繼5月增速明顯回升後，6月正以更快速度增長。目前觀察6月上旬全國整體發電量年增率約9.1％。

(旺報 )