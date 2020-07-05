兩隻羊駝寶貝很害羞，尤其哥哥牛奶一度不敢正眼直視市長林智堅。（竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

羊駝弟弟咖啡活潑貪吃，馬上卸下心房來吃市長林智堅手上的美味點心。（竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市動物園有新夥伴了。遠從高雄壽山動物園來做客的兩隻羊駝咖啡與牛奶，經過幾個月適應後，準備正式上工見客。市長林智堅5日前往咖啡與牛奶新家探視，還餵食紅蘿蔔、青江菜等點心，調皮的咖啡竟向林智堅吐口水迎賓。

咖啡與牛奶是同父異母的兄弟，今年剛滿4歲，以毛色取名。兩隻羊駝寶貝首次看見化身飼養員的林智堅，一度太害羞從後門逃跑，最後才被林智堅手上豐富美味的點心，才一點一點引誘回來。

哥哥牛奶全身雪白、搭配上黑色深邃五官，是獸醫中心公認的帥寶貝，個性害羞謹慎又老實，一直偷瞄飼養員林智堅手上的點心，卻始終面對牆壁，傲驕地不肯靠近，牠偷瞄表情引來現場笑聲不斷。

弟弟咖啡毛髮呈現茶色、牙齒微凸，個性調皮又愛吃，平時牠最喜歡調皮地吐口水，牠們住宿外常傳來飼養員的哀嚎。有別於哥哥的害羞傲嬌，咖啡則冷不防突然朝林智堅吐口水，嚇了眾人一跳。

動物園園長楊礎遠指出，動物園秉持友善動物園的環境核心價值，園區動物皆不會用購買的方式新增動物，兩隻羊駝是向壽山動物園借展，園方也將絨鼠借展至壽山動物園。咖啡、牛奶經過一段時間觀察過後，身心狀況都健康無虞，展區也調整完畢，未來將會在高草疏林區與大家見面。

(中時 )