竹市北區南勢一帶客雅聯里有3萬人口居住，周邊卻缺乏里民活動公共空間，市府與國防部協調，軍方終於同意讓出0.8公頃營區，預計今年底將動工拆除延平路與成功路口，存在已久的刺絲網、高牆拆除整修後，將成為米粉寮公園。

南勢一帶長期缺乏公共空間，市府向國防部爭取釋出土地打造米粉寮公園，未來將成南勢地區第一座大型公園。市長林智堅說，米粉寮公園打造多功能綠色減壓空間，也是繼大湳雅公園、樹林頭公園、虎林棒球場後，市府與國防部攜手活化閒置空間的合作典範。

米粉寮公園位於延平路與成功路口，周邊有虎林國中、虎林國小與多所幼兒園，社區人口密集，是重要交通節點。都發處指出，本次最大亮點是把數十年來封閉的圍牆打開，讓空間能為居民所用。

為方便居民學生進出通勤，公園設計將以低強度開發為原則，街角的大喬木修枝，整理交通設施雜物，形塑為該路口完整的街角廣場，公園內並保留多數綠地面積，設置為廣場供居民聚會，也將設人行步道，周邊的通學人潮能穿越進出。

原社區聚落多利用畸零地種菜種花，公園也將導入食物森林概念，種植蔬菜、香草、果樹等，可食地景也將成為周邊多處幼兒園、國小、國中等環境教育場所；此外，也規畫設置滑步車跑道、沙坑等，打造讓孩子盡情跑跳的小小探險區。

(中時 )