台北市長、民眾黨主席柯文哲到高雄，為市長補選參選人吳益政造勢時提到，這場選舉就是「到底是阿舅回來了，還是阿伯回來了？」阿舅議題再度引發熱議，對此陳其邁表示，應該要關心的是「市長」要回來。

「阿舅」到底是誰，柯文哲並未明說，不過罷韓四君子之一、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋在臉書表示，「阿舅回來了」出現在罷韓尾聲，也就是民進黨高雄市黨部主委選舉的時候，突然出現非常多「阿舅回來了」的布條。

張博洋指出，阿舅其實就是暗指陳菊市長的弟弟，當時普遍有兩種聲音，有人認為是藍營散播「罷免韓國瑜，陳菊的勢力就會回來」，也有人認為這是暗示民進黨員，主委投票若是高閔琳（菊系）勝出，菊系將掌握黨部資源。

今（5）日陳其邁被問到此事表示，市民關心的不是「阿伯要回來」或誰要回來，關心的是市長要回來，市政需要重開機，認為過去一年多的紛擾，需要一個新市長能立刻上工、解決問題、拚經濟，這是市民的期待，所以重點是真正的市長要回來。

(中時電子報)