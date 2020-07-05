隨著22隊將於8到10日期間陸續抵達奧蘭多「封閉泡泡」，NBA也針對那些感染新冠球員，如想自行歸隊訂出相關規定，具體選項包含搭乘私人包機、自行開車或搭乘商業航班前往奧蘭多，其中搭乘商業航班的話，必須至少3次檢測陰性。

就連感染球員出發前夕，也有相關規定，所有感染球員出發前必須完成2次新冠檢測呈現陰性，如果錯過出發前兩次檢測其中1次，就必須連續3次檢測陰性才可成行，一切的新冠檢測規定，都是想要確保奧蘭多的封閉環境徹底保證安全。

但實際上，對於一些薪資並不太高的球員來說，搭乘私人包機的費用太過昂貴，自行開車到位居美國東南方一角的奧蘭多，路途也過於遙遠，搭乘商業航班飛機前往，除了必須經歷3次檢測，搭機期間又跟一般民眾共處，健康風險明顯太大。

目前確定傳出感染新冠肺炎無法隨隊前往奧蘭多的球員，大部分來自熱火(德瑞克瓊斯與2位不具名球員)、鵜鶘(3位不具名球員)、快艇(沙梅特)、金塊(約基奇與2位不具名球員)、籃網(丁維迪)等隊，接下來就看他們要選哪種方式前往了。

(中時 )