疫情之下，各項社會保障制度變得更為重要。觀察大陸今年以來，已有至少16個省份明確調整城鄉最低生活保障標準。從排行榜來看，目前上海、北京、廣東補助標準位居全大陸前3。以上海市為例，據上海民政局消息，上海從7月1日起調整最低生活保障等社會救助標準，從每人每月1160元（人民幣，下同）調整為每人每月1240元，增加80元、增幅6.9％。

據《中國網》引述大陸國家民政局指出，2019年大陸城鄉低保標準穩步提高。截至去年11月底，全大陸城市的低保月人均標準為617元、農村低保年人均標準為5247元，年增率分別為7.4％、10.4％，累計支出低保金達1433.8億元。

其中上海、北京、廣東的低保標準位居全大陸前3。值得注意的是，這三地均已實現救助標準城鄉一體化，年補助均超萬元，分別為每人每年1萬4880元、1萬3200元、1萬2600元。

整體觀察大陸31省份中有21個的低保標準位於500至700元區間，新疆月補助標準為467.2元，暫居末位。

(旺報 )