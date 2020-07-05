尤姓慣竊在上月13日凌晨4時，挖洞「穿牆」闖入台北市中山區某當鋪，並破壞玻璃展示櫃，竊取展示櫃內的數支名表與珠寶首飾價值約90萬元。警方依據他在現場遺留的指掌紋，比對發現是慣竊所為，昨晚循線至高雄逮人，今天下午依加重竊盜罪嫌移送北檢。

該當鋪門市雖有保全系統，但嫌犯從其隔壁民宅的樓梯闖入，在樓梯間挖洞，破壞老舊的木質牆面及玻璃展示櫃，竊走勞力士等名表和珠寶。

案發後，中山警分局與市刑大肅竊組成立專案小組，因偷竊手法熟練，研判是慣竊所為。現場經採證，於當鋪旁樓梯鐵門，採獲指掌紋與手套痕。警方調閱監視器，循嫌犯離去的路線，搜查尋獲其丟棄的作案手套，送驗後指紋等跡證，都與54歲尤姓男子符合，尤有竊盜、毒品前科。

警方查出，尤嫌得手後，搭計程車至三重，再輾轉至南部藏匿，連日來終於鎖定其行蹤，昨晚至高雄中山大學外的停車場，拘提尤嫌到案；現場查扣贓物手錶2支、贓款15萬多，以及他用贓款購買的BMW車輛1部。

警方調查，尤嫌得手後，變賣名表，以22萬元購買二手的BMW，他雖住在台北，但前妻和孩子住在高雄，有地緣關係，近來都窩藏在高雄。由於他還另涉及其他縣市竊案，下午移送後，檢警將擴大偵辦。

(中時 )