住在苗栗的男雇主因父親行動不便，2018年2月申請印尼籍女看護來台，但他卻趁住院期間，兩人同睡病床旁窄小的陪病床，半夜伸狼爪，觸摸女看護大腿、胸部和臀部，經過半個月，女看護擔心阿公出院情況更加惡劣而向外求援，士林地院依每晚1次的頻率計算，依乘機猥褻罪共16罪，判處應執行有期徒刑1年10月，可上訴。

印尼女看護前年2月13日來台高齡的阿公，男雇主在苗栗住處就毛手毛腳，2月17日入住北市北區一間教學醫院，男雇主要求印尼女以頭、腳相對方式同睡陪病床，第1天開始，就趁著印尼女熟睡，先手摸臀部再沿著大腿來回摸，當印尼女驚醒以手勢表示不要，男子暫停後又再伸出狼爪，還用摸胸的方式叫她起床，協助阿公上廁所。

經過2星期，印尼女得知阿公快要出院，她擔心回到苗栗後，雇主會變本加厲，因而在衛生紙上寫字，希望隔壁的同鄉求救，經醫院護理師報警，警察直接將男子帶回警局偵辦。

男子否認有猥褻行為，病房還有其他病人，只要女看護覺得不舒服就可呼救，更何況現在申訴管道這麼多，決不可能拉起簾子就能伸出鹹豬手，並稱自己遭女看護誣陷。

但法院傳喚隔壁女看護、醫院護士等人，讓為女看護第1次來台灣，她與雇主無冤無仇，沒有理由冒著提前遭遣返的風險，任意誣指雇主。

判決指出，依醫院的印尼媽媽表示，女看護說男雇主會毛手毛腳，而且兩人確實擠在一張陪病床，女看護不可能自願與沒有感情的男僱主同睡共眠，若是為了照顧阿公，男雇主可以輪流陪宿方式。而且，女看護求助僅因害怕，並無意報警，認定女看護說法屬實。

合議庭認為，印尼女看護離鄉背井在台工作，受限於文化、語言，明顯屈居弱勢，而男雇主未善盡保護之責，造成女看護身心受創，而且並未達成和解，依乘機猥褻罪共16罪，分別處有期徒刑8月，應執行1年10月，另外2次性騷擾，分別處拘役40日，應執行拘役60日，得易科罰金6萬。

(中時 )