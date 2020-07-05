新北市議員陳偉杰日前在議會質詢時提出，由於天氣炎熱，新北是否實施高溫彈性假。對此，新北市長侯友宜今（5日）表示，教育部要去做統一的解釋，完全尊重教育部對高溫假的看法。

侯友宜表示，新北市面對36度高溫，早已經採取彈性調整，很多的戶外課程已經調整變成室內來做因應；至於是否放假，他強調，這個部分是由教育部要去做統一的解釋，完全尊重教育部對高溫假的看法，既然放跟不放一定要有整體的配套措施，把它做更完整，這才是對的。

(中時 )