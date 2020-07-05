關於國民黨提名高雄市長補選參選人李眉蓁稱民進黨參選人陳其邁為「叔叔」是否失言，新北市長侯友宜今（5日）回應，參選人尊稱對方是長輩也好，是朋友也好，這都是一個禮貌性的稱呼，就給予尊重。

另外，媒體追問是否給予李眉蓁競選建議，侯友宜說，做自己、好好的加油，腳踏實地、一步一腳印，這才是最重要的選舉方式。不要把得失心放得太重，全力以赴、認真努力、打拚認真為市民。

(中時 )