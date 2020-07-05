李眉蓁稱對手為「叔叔」 侯友宜：禮貌性的稱呼 14:232020/07/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（5日）回應，參選人尊稱對方是長輩也好，是朋友也好，這都是一個禮貌性的稱呼，就給予尊重。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於國民黨提名高雄市長補選參選人李眉蓁稱民進黨參選人陳其邁為「叔叔」是否失言，新北市長侯友宜今（5日）回應，參選人尊稱對方是長輩也好，是朋友也好，這都是一個禮貌性的稱呼，就給予尊重。 另外，媒體追問是否給予李眉蓁競選建議，侯友宜說，做自己、好好的加油，腳踏實地、一步一腳印，這才是最重要的選舉方式。不要把得失心放得太重，全力以赴、認真努力、打拚認真為市民。 (中時 ) #侯友宜 #參選人 #市長 #禮貌性 #叔叔 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷會成功嗎？鳳山人街訪大吐真心話 - 政治 金正恩又出現了 網卻發驚人之語：可能去年就... - 政治 柯P提「阿舅回來了」 他終曝光阿舅身分 - 政治 罷免後狂拆韓國瑜建設？高雄市工務局說話了 - 政治 漢光預演雄三飛彈及2000磅炸彈轟沉2靶船 潛艦險沒目標打？ 軍方給答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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