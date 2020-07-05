透過講師分享共讀訣竅，增進親子共讀交流。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市教育處每周六將在各校共讀站，舉辦親子閱讀饗宴。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市幼兒閱讀風氣，全市將建置18處社區共讀站，暑假起巡會各校舉辦8場次的Fun心來閱讀活動，由港西國小嶄新落成的「藍鯨圖書館」，開啟盛夏第一場閱讀饗宴，邀請基隆市故事協會講師金佩玲說故事，陪伴小朋友沉浸在繪本的世界裡。

迎接即將到來的暑假，港西國小新設立的社區共讀站「藍鯨圖書館」，館內外畫滿海洋可愛動物，收藏豐富的繪本故事書，除提供學童舒適且易親近的閱讀環境，更開放社區親子共享學校圖書資源，並從4日起舉辦8場次的巡迴閱讀列車。

教育處長林祝里表示，閱讀素養在終身學習的時代裡，是給孩子一生都能帶著走的學力基礎，而且閱讀的習慣不是只有在學校才能進行，若家人平時能陪伴學童閱讀，親子共讀的不只是繪本裡的故事內容，還有溫暖的親情交流。

教育處特地邀請金佩玲老師跟民眾分享親子共讀，示範如何透過對話式閱讀，以及聽說讀寫玩等活動設計，來刺激孩子的思考與語言表達能力，讓家長掌握親子對話秘訣，啟發小朋友對書本興趣，養成閱讀的好習慣，享受美好的親子時光。

暑假期間每周六將規畫不同主題的閱讀活動，接續在仙洞國小、碇內國中、七堵國小、中正國中、信義國中、建德國中及國小舉行，希望家長能從走進學校共讀站開始，陪伴孩子選一本好書，與孩子一起理解、一起思考書中的美妙世界。

(中時 )